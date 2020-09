Strabag erhält erstes GreenPass Zertifikat Deutschlands

Als erste Immobilie Deutschlands erhält das von Strabag Real Estate (SRE) entwickelte Kuhlio das GreenPass Zertifikat. Dem aktuell im Bau befindlichen Frankfurter Wohnensemble wird damit nicht nur die vorbildliche klimawirksame Planung auf Gold-Niveau bestätigt, sondern auch ein hoher menschlicher Wohlfühlfaktor. Denn das Umweltsiegel versteht sich als Indikator für die klimapositive Planung und Begrünung von Gebäuden.

