Die Strabag Real Estate kann den zweiten Ankermieter im The Twist begrüßen. Mit der Akbank TAS wurde ein langfristiger Mietvertrag über knapp 3.000 m² für das Headquarter des Kreditinstituts abgeschlossen. Direkt an der Frankfurter Straße in Eschborn-Süd hat sich die Bank die obersten drei Etagen für ihren neuen Standort gesichert.

