Strabag legt Grundstein für JobRad-Erweiterungsbau in Freiburg

Seit gestern liegt der Grundstein für den Erweiterungsbau des JobRad-Campus. Nun beginnen die Hochbauarbeiten für den 8.000 m² großen auch als Milestone 4 bekannten Campus Süd, den der Dienstradleasing-Anbieter aus Freiburg vor ziemlich genau einem Jahr anmietete [wir berichteten]. Er entsteht auf der Businessmile Freiburg, vis-a-vis der im Frühjahr bezogenen Firmenzentrale (Campus Nord, vormals Milestone 3). Neben Vertretern der Bauherrin Strabag Real Estate GmbH (SRE), der Exklusivmieterin JobRad sowie des Generalunternehmens Ed. Züblin AG waren auf der Feier die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Hanna Böhme sowie Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn zugegen.

