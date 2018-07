Storescouts vermittelt 600 m² in Toplage von Paderborn und Trier

Das Maklerhaus Storescouts hat rund 300 m² in der Toplage von Trier und Paderborn vermietet.

.

Trier: Jack & Jones zieht in die Simeonstraße

Die dänische Bestseller Gruppe mit einem Filialnetz von derzeit mehr als 2.700 Shops weltweit (ohne China), hat in der Toplage von Trier, Simeonstrße 41a eine Fläche von rund 300 m² angemietet. Die vormals von Tally Weijl genutzte Einzelhandelsfläche wird für das Konzept Jack&Jones aufwändig umgestaltet und in den nächsten Wochen eröffnet.



Paderborn: WMF folgt auf Hunkemöller

Im Zuge der weiteren Expansion hat der Hauhaltswarenanbieter WMF in der Toplage von Paderborn die vormals von Hunkemöller genutzte Einzelhandelsfläche in der Westernstraße 6-8 angemietet. Eine Eröffnung des neuen WMF Stores ist nach kurzer Umbauzeit noch zum Herbst dieses Jahres geplant. Hunkemöller hatte sich zuvor bereits die vormals von Rossmann genutzten Räumlichkeiten im selben Haus in der Westerntraße 6-8 langfristig sichern können.