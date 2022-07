Storebox eröffnet in der Karlsruher Innenstadt in der Ritterstraße 9 einen weiteren Standort auf ca. 211 m² im Erdgeschoss. Nach Auszug des Vormieters werden die Räume aktuell umfänglich saniert und dann durch den Franchisenehmer an das Selfstorage-Konzept angepasst. Vermieter ist eine ortansässige Bauherrengemeinschaft. Reallocation Commercial Properties GmbH war vermittelnd für beide Seiten tätig.

