Stoneweg verkauft ehemalige Coca-Cola-Abfüllanlage in Madrid

Stoneweg SA hat im Auftrag der Icona Capital Group den Verkauf der ehemaligen Abfüllanlage von Casbega in Fuenlabrada, einem großen Industriegelände in Madrid, an Thor Equities abgeschlossen.

.

Stoneweg hat die ehemalige Flaschenabfüllanlage mit der Adresse C. Sauce, 20 im Industriegebiet Nino del Remedio im Jahr 2020 erworben. Die 211.000 m² große Industriefläche an der inneren Ringstraße von Madrid liegt strategisch günstig in der Gemeinde Fuenlabrada und verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Der Verkauf an Thor, der Teil der von Thor angekündigten Expansion zum Aufbau von Thor Digitaland ist, wird zu einer Investition von 600 Millionen Euro führen und den Standort in ein hochmodernes Datenzentrum verwandeln.



Die Zusammenarbeit zwischen Icona und Stoneweg hat bereits vor mehr als 3 Jahren begonnen.



„Stoneweg ist zu einem äußerst vertrauenswürdigen Partner von Icona geworden, da wir sowohl den ursprünglichen Erwerb dieses Objekts als auch dessen erfolgreichen Verkauf durchgeführt haben", kommentierte Jaume Sabater, CEO von Stoneweg. „Wir hoffen, unsere Beziehung zu Icona fortsetzen zu können und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft“,



„Wir haben eng mit Stoneweg zusammengearbeitet, um im Rahmen unserer Investitionserweiterung in Südeuropa einen Standort von dieser Qualität in Madrid zu finden. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Lage und die Möglichkeiten von Thor erkannt wurden“, ergänzte Max-Hervé George.



Icona wurde von der Schweizer Bankengruppe CBH Bank of Geneva beraten.