SLB-Deal
StoneVest erwirbt Produktionsstandort der Vescom Group in Münchberg
Der Asset Manager StoneVest AG hat im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion eine Light-Industrial-Immobilie im bayerischen Münchberg erworben. Verkäuferin ist die Vescom Textiles GmbH, ein Unternehmen der niederländischen Vescom Groep.
Die Liegenschaft befindet sich in der August-Horch-Straße 16 in Münchberg und umfasst rund 13.000 m² Mietfläche auf einem etwa 32.000 m² großen Grundstück. Der Standort liegt strategisch günstig zwischen Hof und Bayreuth mit direkter Anbindung an die Autobahn A9. Mieter der Immobilie ist Vescom. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Wandbekleidungen, Möbelstoffe sowie Vorhangstoffe für den Objektbereich und bedient insbesondere die Segmente Hospitality, Healthcare, Büro- und Bildungsimmobilien. Der Standort in Münchberg ist Teil des etablierten Textilclusters in der Region Hof und profitiert von einem sehr gut qualifizierten Fachkräfteumfeld. Vescom wird die Immobilie im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags weiterhin als betriebsnotwendigen Produktionsstandort nutzen.
„Die Immobilie in Münchberg passt hervorragend zu unserer Strategie, hochwertige betriebsnotwendige Produktionsstandorte in gut angebundenen Lagen zu erwerben. Gleichzeitig ermöglichen wir es Unternehmen wie Vescom, gebundenes Kapital freizusetzen und gezielt in Wachstum und Innovation zu investieren“, so Dr. Wulf Meinel, Gründungspartner der StoneVest AG.
CFO der Vescom Groep, Frank van Gastel, ergänzt: „Der Standort Münchberg ist ein zentraler Bestandteil unserer europäischen Produktions- und Innovationsstrategie. Die im Rahmen der Transaktion gewonnene finanzielle Flexibilität ermöglicht es uns, gezielt in moderne und nachhaltige Produktionsanlagen zu investieren, unsere technologischen Kompetenzen weiter auszubauen und unsere internationale Marktposition langfristig zu stärken. Gleichzeitig bekennen wir uns klar zu diesem Standort und seinen hochqualifizierten Mitarbeitern.“
Die Transaktion wurde durch Engel & Völkers Commercial vermittelt. Die rechtliche Beratung für StoneVest erfolgte durch Willkie Farr & Gallagher. Die technische und ESG-Evaluierung wurde von Kroll durchgeführt. Die Bewertung der Immobilie übernahm JLL.