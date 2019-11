Stone Island eröffnet Monolabel-Store auf der Goethestraße

Stone Island-Store Frankfurt

© Hartmut Nägele for Stone Island

Stone Island hat in der Top-Lage Goethestraße auf 135 m² Ende Oktober einen Monolabel Store eröffnet. Damit ist das italienische Modelabel nach München, Hamburg und Sylt mit seinem vierten Geschäft in Deutschland am Start.

Die Immobilie Goethestraße 31-33 ist im Besitz der RFR-Gruppe und beherbergt auch den Retailmieter Tod’s. Die Schaufensterfront erstreckt sich über zwei Etagen und bietet Stone Island beste Präsentationsmöglichkeiten. Das Innendesign folgt dem internationalen Konzept der Stone-Island-Stores, geschaffen durch Marc Buhre, Architekturbüro Zeichenweg TM.



Veränderungen gibt es auch ein paar Meter weiter. Das Traditionslokal „Mutter Ernst“ zwischen Goethestraße und Goetheplatz wird Ende März 2020 schließen, da das Gebäude „Alte Rothofstraße 12a/b“ verkauft und der Mietvertrag mit der Kultkneipe nicht dauerhaft verlängert worden ist. Die beiden Häuser hatten jahrzehntelang der Binding-Brauerei (Radeberger Gruppe) gehört, die diese vor über zwei Jahren an Noctua Real Estate verkauft hatte [wir berichteten]. Kürzlich ist die Objektgesellschaft anscheinend erneut verkauft worden und sitzt nun in Berlin. Laut des Gastronoms plant der neue Eigentümer aufgrund der schlechten Bausubstanz den Abriss und die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses. Wirtschaftsdezernent Markus Frank, selbst Fan der Kultkneipe, hat sich indes für den Gastronom auf die Suche begeben. Laut einiger lokalen Medien wurde hier der leerstehende Römerkeller als neues Domizil für „Mutter Ernst“ in Betracht gezogen.