Stollfuß Verlag zieht an Neuen Kanzlerplatz

Art-Invest Real Estate konnte den Stollfuß Verlag als Mieter des Neuen Kanzlerplatzes im Bonner Bundesviertel gewinnen. Der auf dem Gebiet des Steuerrechts tätige Verlag mietet zu Anfang des nächsten Jahres mit 40 Mitarbeitern das 23. Stockwerk im Hochhaus mit einer Bürofläche von 745 m² an.

