Stoke Park und Fortress füllen Berliner Oberpostdirektion

Stoke Park Capital und Joint-Venture-Partner Fortress Investment Group haben mit Dean&David sowie Gimme Gelato zwei neue Mieter für das gemeinsame Projekt Oberpostdirektion in Berlin-Charlottenburg gefunden. Das Gastro-Unternehmen und die Eismanufaktur beziehen eine Fläche von insgesamt 600 m².

Mit der aktuellen Vermietung steigt der Vermietungsstand in der Oberpostdirektion insgesamt auf 75 Prozent an. Zu den weiteren Mietern gehören unter anderem die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die mobile.de GmbH und die Digitalfunkgesellschaft ALDB.



„Wir haben der Oberpostdirektion durch denkmalgerechte Entkernung, Umbau, Sanierung und Refurbishment neues Leben eingehaucht, um die Immobilie erfolgreich am Markt zu positionieren“, sagt Christoph Unger, Geschäftsführer von Stoke Park Capital. Seit Mitte 2019 wird das historische Baudenkmal in der Dernburgstraße 46-54 und Herbartstraße aufwändig und denkmalgerecht saniert. Auf acht Etagen sind moderne, großflächige Büros im Loftstil entstanden. Insgesamt umfasst der campusartige Gebäudekomplex rund 29.000 m² Mietfläche.