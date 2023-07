Stöhr Logistik mietet Lagerfläche in Hecklingen

Knapp 30 Autominuten südlich von Magdeburg hat die Stöhr Logistik GmbH eine Logistikhalle mit rund 7.600 m² Lagerfläche gemietet. Die Immobilie in Hecklingen ist für den Logistikdienstleister die zweite Anmietung im Osten der Bundesrepublik. Von hier aus wird er die Logistik eines international tätigen Aluminiumherstellers abwickeln, der ein Werk im Nachbarort hat. Logivest war vermittelnd tätig.

.

Nach einem Standort in Hettstedt hat die Stöhr Logistik GmbH nun den zweiten Standort in Sachsen-Anhalt. Mit dem Kunden besteht schon eine lange Zusammenarbeit im Transportbereich und nun wird diese auch im Bereich Lagerlogistik ausgebaut. Durch das Lager in Hecklingen ergeben sich für Stöhr Logistik GmbH auch weitere Synergy Effekte. Es wird angestrebt, dass gerade in dieser Region die Geschäftstätigkeiten in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Aufgrund der Nähe zum Kundenstandort, aber auch der Ausstattung der Halle, die über ebenerdige Tore mit Lkws befahrbar ist, eignet sich die ehemalige Cargohalle in der Harzstraße 3 ideal für den Logistikdienstleister. Hinzu kommt, dass auf dem Gelände genügend Erweiterungsfläche vorhanden ist für eine mögliche zusätzliche built-to-suit-Lösung des Logistikdienstleisters.



Auch die direkte Anbindung über die Bundesstraße B180 an die Autobahn A36 ist für die Verkehre ideal. „Das Harzvorland ist eine oft noch unterschätzte Gegend für die Logistik. Die zentrale Lage in Deutschland, die gute Autobahnanbindung und vor allem die Flächenverfügbarkeit werden in den nächsten Jahren die Nachfrage in dieser Region ansteigen lassen“, so Sven Setzekorn, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Magdeburg. Der Bezug der Flächen ist noch im Juli 2023 geplant.