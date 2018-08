Der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter und Küchenchef des Restaurants „Kap am Südkai“ im Kölner Rheinauhafen, Steffen Kimmig wird in Zukunft seine Tätigkeit als privater Mietkoch und Caterer in seinen neuen Geschäftsräumen auf dem Ubierring in der Kölner Südstadt nachgehen. Vermittelnd und beratend tätig für Stivie Cuisine war die Larbig & Mortag Immobilien GmbH.

