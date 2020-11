Stinag closed Transaktion mit KIAG auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen

Die Stinag Stuttgart Invest AG hat im Oktober das neu errichtete Mikroapartment-Haus des Projektentwicklers KIAG Immobilien auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen übernommen. KIAG war 2015 als Sieger des vom Zweckverband ausgelobten Planungs- und Investorenwettbewerbs für das zentralgelegene Grundstück hervor gegangen und hatte Ende 2017 über die Projektgesellschaft Premium Living AG & Co. Bau-KG mit dem Bau begonnen. Der Endinvestor war bereits seit der ersten Stunde als Partner an Bord und hat die Immobilie jetzt in den Bestand genommen.

Das neu errichtete Objekt mit über 6.000 m² Nutzfläche besteht aus 145 Mikroapartments, einer Kindertagesstätte und einer Tiefgarage mit über 120 Stellplätzen. Die voll möblierten Mikrowohnungen sind langfristig an die Ipartment-Gruppe vermietet und stehen insbesondere Unternehmen zur Verfügung, um Projektmitarbeiter temporär unterzubringen. Die Flugfeld-Kita im Erdgeschoß des Gebäudes mit 100 Betreuungsplätzen ist an den Zweckverband Flugfeld vermietet und wird durch die Kolping-Kita gGmbH betrieben.



Menold Bezler hat den Projektentwickler KIAG mit einem interdisziplinären Team über einen Zeitraum von fünf Jahren bei allen rechtlichen Aspekten der Projektentwicklung vom Ankauf des Grundstücks über die Vermietung bis hin zum Generalübernehmervertrag zur Errichtung der Immobilie und den baurechtlichen Änderungen sowie beim Share Deal zum Verkauf der Projektgesellschaft beraten.