Stimmung verschlechtert sich weltweit weiter

Das Bild bleibt gemischt: Der globale Hauptindex des Global Commercial Property Monitor Q4 2022 von RICS fällt von -11 auf -15. In Europa beeinträchtigen die angestiegenen Zinsen die Investitionsnachfrage, während die Kapitalwerterwartungen tiefer in negativen Bereich rutschen.

.

Die Ergebnisse des RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM) für das vierte Quartal 2022 zeigen, dass sich die Stimmung am Immobilienmarkt weiter verschlechtert. So rutschte der Global Commercial Property Sentiment Index (CPSI) von -11 im dritten Quartal auf aktuell -15 ab. Grund dafür sind die weiter steigenden Zinsen und das herausfordernde makroökonomische Umfeld. Zum Vergleich: Zu Anfang der Pandemie (Q2 2020) rutschte der CPSI auf -37 und während der Finanzkrise (Q4 2008) wurde sogar ein Wert von -48 registriert.



Wie auch schon im dritten Quartal 2022 haben sich auf regionaler Ebene die CPSI-Kennzahlen für die Region Mittlerer Osten und Afrika mit +8 kaum verändert. Besonders Saudi-Arabien weist mit aktuell +31 eine stabile Entwicklung auf (Q3: +33). Auch die Ergebnisse für Nigeria (+25) und die Vereinigten Arabischen Emirate (+24) liegen solide im positiven Bereich. In der Region Amerika hingegen fiel der CPSI von -4 auf -9. Dieser leicht negative Wert ist auf die Ergebnisse in den USA zurückzuführen, wo der Stimmungsindikator nun bei -13 liegt (Q3: -6).



Sowohl in Europa als auch in der Region APAC erreichte der CPSI im vierten Quartal einen Wert von -21. In Europa lag dieser im dritten Quartal 2022 noch bei -13, während er sich für APAC kaum verändert hat (Q3: -20). In Europa verzeichnen alle großen Märkte negative Ergebnisse beim Stimmungsindikator und sind im Durchschnitt zum vorherigen Ergebnis gefallen. So erreichte Deutschland einen CPSI-Wert von -33 (Q3: -28) und bildet damit das Schlusslicht in Europa. Die Niederlande und Großbritannien liegen aktuell bei -23 (Q3: -23 bzw. -16), die Schweiz bei -21 (Q3: -24), Spanien bei -19 (Q3: -5), Frankreich bei -17 (Q3: -9) und Italien bei -9 (Q3: -4). In der Region APAC gibt es nach wie vor eine deutliche



Divergenz zwischen den einzelnen Märkten in der Region zu China, das trotz der Aufhebung der Corona-Beschränkungen gegen Ende des Erhebungszeitraums immer noch einen CPSI von -44 (Q3: -40) verzeichnet. Im Gegensatz dazu liegen Singapur (+26) und Indien (+24) weiterhin im positiven Bereich und Australien (-7) sowie Japan (-5) nur geringfügig im negativen Bereich.



Mietertrend im Allgemeinen solider als Investorenstimmung

Bei den jüngsten Ergebnissen ist der im Durchschnitt weniger negative Trend bei der Mieter- als bei der Investorenstimmung bemerkenswert. Diese Divergenz ist besonders in Europa sowie Nord- und Südamerika ausgeprägt, wo sich trotz der Rezessionsängste der Arbeitsmarkt solide zeigt und die Arbeitslosigkeit einen historischen Tiefstand aufweist. Ob sich dieser Trend fortsetzen kann, ist ungewiss, da offen ist, wie die jeweiligen Notenbanken auf die Inflation reagieren werden. Der stärkere Druck auf den Investmentmarkt in den beiden Regionen spiegelt sich in den Antworten der Teilnehmer zum Thema Preise wider. Sowohl in Amerika als auch in Europa bewerten etwa drei Fünftel der Befragten ihren lokalen Markt weiterhin als teuer. In Deutschland und Frankreich liegt der Anteil bei 81 bzw. 77 %, in den USA bei 64 %. Im Gegensatz dazu liegen die Ergebnisse in den Regionen APAC und MEA bei weniger als der Hälfte.



Abschwächung der Nachfrage

Die weltweiten Ergebnisse zur Mieternachfrage (Occupier Sentiment Index, OSI) zeigen, dass die Bereitschaft, Flächen zu belegen, zum dritten Mal in Folge zurückgegangen ist, von -10 auf jetzt -13. Die vergleichbare Kennzahl für die Investitionsnachfrage (Investment Sentiment Index, ISI) verzeichnet dreimal in Folge negative Ergebnisse und liegt derzeit bei -18 (Q3: -12). Die aktuellen Zahlen belegen einen zunehmenden Druck sowohl auf Büro- als auch auf Einzelhandelsflächen, während Industrieimmobilien einen solideren Trend aufweisen. Dieses Bild spiegelt sich weitgehend auch auf regionaler Ebene wider. Ausnahme dabei in Europa sind beispielsweise Deutschland, Spanien und die Niederlande, in denen die Investmentnachfrage nach Industrieimmobilien zurückging. So fiel in Deutschland der Nettosaldo von -30 % auf -41 %, in Spanien auf -24 % und in den Niederlanden auf -22 %.



Europa: Höhere Zinsen beeinträchtigen Investitionsnachfrage

Die europaweiten Ergebnisse der RICS-Umfrage belegen ein sich weiterhin verschlechterndes Marktumfeld. Besonders die höheren Zinsen beinträchtigen die Investitionsnachfrage und die Kapitalwerterwartungen. Demnach erwarten die Umfrageteilnehmer in den meisten europäischen Ländern, dass die Kapitalwerte in den nächsten 12 Monaten zurückgehen werden.



Investitionsklima sinkt tiefer in negativen Bereich

Auf gesamteuropäischer Ebene fiel der ISI-Wert auf -28, nachdem er im dritten Quartal -18 erreicht hatte. Damit ist dies das dritte Quartal in Folge, in dem sich der Indikator für das Investitionsklima abschwächte. Auf Länderebene verzeichnet die überwiegende Mehrheit im vierten Quartal einen negativen ISI-Wert. Das gilt besonders für die Stimmung auf dem Investmentmarkt in Deutschland (-42, vorher -35), Schweden (-38), den Niederlanden (-36) und Polen (-35). Demgegenüber weisen Griechenland, Zypern, Kroatien und Rumänien gegen den allgemeinen Negativtrend leicht positive ISI-Zahlen auf. Die Befragten gehen zudem weiterhin von einer Verschärfung der Kreditbedingungen europaweit aus. Hier verzeichnete der Nettosaldo im vierten Quartal mit -82 % den schwächsten Wert, der jemals seit der Erhebung 2013 für diesen Indikator gemessen wurde. Parallel zu dieser Verschlechterung der Kreditkonditionen ging auch die Investitionsnachfrage auf den Nettosaldo von -39 % auf gesamteuropäischer Ebene im vierten Quartal zurück (Q3: -20 %). Darüber hinaus verzeichneten alle drei Sektoren (Büro, Industrie und Einzelhandel) einen Rückgang der Investorenanfragen.



Aussichten für Kapitalwerte verschlechtern sich

Vor diesem Hintergrund rutschten die Kapitalwerterwartungen in den negativen Bereich. Ein Nettosaldo von -37 % der Befragten in Europa insgesamt geht nun von einem Rückgang der Kapitalwerte in den kommenden 12 Monate aus (Q3: -25 %). Der Großteil der europäischen Märkte weist folgend negative Zwölfmonatserwartungen für die Kapitalwerte auf. Auch hier zeigt sich Deutschland mit einem Nettosaldo von -60 % besonders pessimistisch, es folgen Schweden, die Niederlande, Dänemark, Polen und Großbritannien. Im Gegensatz dazu werden für einige wenige Märkte Wertzuwächse erwartet. Besonders in Zypern rechnet man mit einem Wertzuwachs in diesem Jahr.



Markt fast europaweit in Abschwungphase

In ganz Europa sind 78 % der Befragten der Meinung, dass sich der Gewerbeimmobilienmarkt in einer Abschwungphase befindet (Q3: 70 %). In Schweden, Deutschland (91 %, Q3: 87 %), Österreich, Ungarn, der Tschechischen Republik, den Niederlande und Großbritannien geben mehr als 80 % der Umfrageteilnehmer an, dass sich ihr lokaler Markt in einem Abschwung befindet. Zudem liegt dieser Anteil in 17 der 21 untersuchten europäischen Länder bei 50 % oder mehr. Auf der anderen Seite gibt in Griechenland und Zypern der größte Anteil der Befragten an, dass sich der Markt derzeit in einer expansiven Phase befindet.



Kennzahlen des Vermietungsmarktes sind negativ

Der Index der Nutzerstimmung (OSI) sank europaweit auf -14 (Q3: -9). Dennoch ist dieser Wert weit von den Tiefstständen entfernt, die während der Pandemie registriert wurde, in der der OSI im zweiten Quartal 2020 auf -44 fiel. Auf Länderebene liegt der OSI-Wert in Belgien, Schweden und Deutschland (-25) signifikant unter dem regionalen Durchschnitt.



Unterschiedliche Mietaussichten

Die aktuellen Daten für Europa zeigen, dass die Gesamtnachfrage der Mieter rückläufig ist, während das Angebot an Mietflächen zunimmt. Es wird erwartet, dass diese Dynamik einen Abwärtsdruck auf die Mieten ausüben wird, auch wenn die Aussichten in den Sektoren sehr unterschiedlich sind. Demnach wird erwartet, dass sich der Abwärtstrend bei den Mieten in den Bereichen erstklassige und sekundäre Einzelhandelsimmobilien sowie sekundäre Büroimmobilien in diesem Jahr fortsetzen wird.