Direkt anliegend an das historische Bauhausdenkmal im Literatenviertel in Charlottenburg wird durch das Stilwerk Hotel KantGaragen das Interior Designangebot mit Hospitality an einem Ort verbunden. Die Eröffnung des Hotels wird im August stattfinden. Die Mietvertragsunterzeichnung fand bereits im Dezember 2021 statt .

