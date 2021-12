Das Stilwerk Berlin zieht in die historischen Kant-Garagen in Charlottenburg. Die Designmarke mietet in dem Architekturdenkmal insgesamt 9.500 m² an und realisiert mit renommierten Möbelherstellern, ausgewählten Inneneinrichtern und Interior-Design relevanten Dienstleistern ein einzigartiges Konzept.…

Fotos: Nalbach + Nalbach, Nalbach + Nalbach



[…]