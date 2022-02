Stiftung verkauft Logistik- und Gewerbepark in Garching

In einem exklusiven Verkaufsmandat einer Stiftung in privater Hand hat Realogis einen Logistik- und Gewerbepark mit Multi-Tenant-Struktur an einem Top-Standort in Garching bei München positioniert und an einen institutionellen Investor veräußert. Verkäufer ist die Sophia mit P.S. Südbayern gGmbH, Treuhänderin der Peter Schilffahrt Stiftung aus Holzkirchen.

.

Der infrastrukturell an das Autobahnkreuz München-Nord (A9, A99) und an den ÖPNV bestens angebundene Logistik- und Gewerbepark befindet sich in der Dieselstraße 18-22 in Garching-Hochbrück auf einem ca. 45.000 m² großen (Erbpacht-)Grundstück. Er weist eine Vermietungsquote von ca. 95 % auf, die Mieteinnahmen liegen bei über 1,5 Mio. Euro p.a. und bieten Potential für eine Wertsteigerung durch Anpassung auf Marktniveau.



Der Park bietet Nutzern rund 25.000 m² Logistik- und Gewerbeflächen in zwei Gebäuden und ermöglicht eine gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums (17 km), des Messegeländes (21 km) und des Flughafens München (21 km). Beide Bestandsgebäude sind seit 2010 mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, deren erzeugter Solarstrom ins Netz eingespeist wird.



Das Gebäude in der Dieselstraße 18-20 dient einer reinen Lager- und Logistiknutzung und umfasst ca. 9.300 m² Gebäudefläche mit 42 Rampen und zwei ebenerdigen Toren auf einem ca. 20.000 m² großen Grundstück. Bei der Immobilie in der Dieselstraße 22 handelt es sich um ein klassisches Objekt für Gewerbe bzw. Light Industrial mit ca. 15.400 m² auf einem ca. 25.000 m² Grundstück, das primär ebenerdig andienbar ist.



"Beide Immobilien wurden noch von unserem Stifter Peter Schilffarth selbst errichtet und befanden sich lange in unserem Besitz. Durch den Verkauf erhalten wir als Stiftung die Möglichkeit, dezentral und vor Ort zahlreiche neue Projekte anzustoßen, um die Lebenssituation älterer Mitbürger zu verbessern“, berichtet Nadine Holzer, Geschäftsführende Gesellschafterin der Sophia mit P.S. Südbayern gGmbH.



In dem von Realogis durchgeführten selektiven Bieterprozess hat sich Carlyle zusammen mit der Actum Real Estate Investment als Ankaufsberater durchgesetzt. Montano Real Estate wird das Asset Management der Objekte übernehmen.