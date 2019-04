Stiftung mietet Bürofläche in Berlin-Mitte an

Die Vermietungsspezialisten von Aengevelt begleiteten eine bundesweit und international tätige Stiftung bei der Suche nach einem weiteren Bürostandort im Zentrum Berlins und vermitteln dazu einen Mietvertragsabschluss über eine Bürofläche von rd. 260 m² in einem Bürokomplex im Umfeld des Hackeschen Marktes in Berlin-Mitte. Die Stiftung eröffnet mit der Anmietung einen weiteren Standort in Berlin.

„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung war einerseits der Top-Bürostandort mit leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktur, andererseits überzeugten die hellen und repräsentativen Räumlichkeiten des Objektes für einen zusätzlichen Standort als Pop-Up-Büro mit der Eigenschaft dort u.a. auch Lesungen und Diskussionsrunden zu veranstalten“, berichtet Adina Schmidt, Vermietungsexpertin von Aengevelt Berlin.