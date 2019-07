Stibo Systems zieht in die Tanzenden Türme

Hansainvest hat die Stibo Systems GmbH als neuen Mieter des international bekannten Gebäudekomplexes „Tanzende Türme“ an der Reeperbahn 1 in Hamburg gewonnen. Ab August 2019 wird das auf Master-Datenmanagement spezialisierte Unternehmen dort mit seiner Zentrale für Deutschland, Österreich und die Schweiz vertreten sein. In dem mit renommierten Immobilienpreisen ausgezeichneten Hochhaus wird Stibo Systems circa 750 m² Büroflächen beziehen. Damit ist das Büroobjekt voll vermietet. Die HIT Hamburger Immobilien Team GmbH Chartered Surveyors war sowohl für den Mieter als auch den Vermieter vermittelnd und beratend tätig.

Die etwa 80 und 90 Meter hohen „Tanzenden Türme“ wurden im Jahr 2013 nach den Plänen des Architekten Hadi Teherani erbaut. Die Mietfläche umfasst insgesamt circa 35.000 m². Das architektonische Konzept der geknickten Konstruktion und der unterschiedlichen Neigungswinkel vermittelt den Eindruck eines Tango tanzenden Hochhauses. Die „Tanzenden Türme“ gewannen mit dem MIPIM-, immobilienmanager- und FIABCI-Award bereits drei renommierte Immobilienpreise. Seit 2014 gehört die Liegenschaft zum Portfolio von Hansainvst Real Assets [HansaInvest kauft Tanzende Türme für 165 Mio. Euro].