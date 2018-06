Steuerkanzlei mietet 800 m² Bürofläche in Pohland Passage

Die Steuerkanzlei Irmscher & Freyboth mietet das Penthouse-Büro auf ca. 800 m² in der Schandauer Straße 34 in Dresden Striesen-Süd an. Das Penthouse-Büro befindet sich in der Pohland Passage, ein Gebäude mit moderner, funktional durchdachter Architektur und hohem Ausstattungsstandard, in der sich Büro- und Ladenflächen in unterschiedlichsten Größen befinden. Eigentümerin des Objektes ist die HVB Immobilien AG, eine Tochtergesellschaft der UniCredit AG. Der Mietvertrag wurde für 10 Jahre abgeschlossen. Die Beate Protze Immobilien GmbH vermittelte.

.