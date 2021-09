Steuerberatungskanzlei VBS mietet Worklab 18 in Ettlingen

Im Worklab 18, einem Objekt der Thallos AG, hat die Steuerberatungskanzlei VBS-Vey-Bierling und Speck einen langfristigen Mietvertrag mit einer Fläche von ca. 360 m² in Ettlingen bei Karlsruhe abgeschlossen. Die Mieteinheiten im Gebäude werden in verschiedenen Ausbauklassen für die Mieter individuell ausgebaut. Neben Büroflächen verfügt das ca. 16.000 m² BGF große Gebäude in der Otto-Hahn-Straße 18 über umfangreiche und technisch hochwertige Labor- und Entwicklungsbereiche. Der Mietvertrag kam auf Vermittlung der Reallocation Commercial Properties GmbH zustande.

