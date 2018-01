2.570 m² Bürofläche in Düsseldorf vermietet

Jürgensplatz 36-38

In Düsseldorf wurden mit drei Mietverträgen rund 2.570 m² Bürofläche neu vermietet.

.

Steuerberatungsbüro mietet Standort im Regierungsviertel

Eine Düsseldorfer Steuerberatungsgesellschaft schloss einen langfristigen Mietvertrag in dem Bürohaus Jürgensplatz 36-38 im Düsseldorfer Regierungsviertel zwischen Medienhafen und Kö ab. Vermieter der insgesamt rd. 1.250 m² Bürofläche umfassenden Liegenschaft ist ein deutsches Family Office. Mietbeginn ist im März 2018. Die Steuerberatungsgesellschaft verlegt dann ihren Sitz von der Lorettostraße hierher.



„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren insbesondere die top Lage und Nähe zum bisherigen Unternehmenssitz und damit die gute Erreichbarkeit für Mitarbeiter und Mandanten sowie die hinsichtlich Größe und Raumstrukturen optimal geeigneten, modernen Büroflächen“, erläutert Laura Rozowski, für den Abschluss verantwortliche Beraterin von Aengevelt in Düsseldorf.



Patentanwaltsgesellschaft Maiwald mietet in der Innenstadt

Die Maiwald Patentanwaltsgesellschaft mbH hat in derInnenstadt, Grünstraße 25, ca. 490 m² Bürofläche angemietet. Maiwald verlagert zum November 2018 den Sitz ihrer Düsseldorfer Kanzlei und verbleibt damit in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes. Vermieter des insgesamt mehr als 3.200 m² umfassenden Bürohauses ist die Volkswohlbund Lebensversicherung a.G. JLL war im Rahmen eines Alleinvermietungsauftrags für den Vermieter tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.



Bildungsinstitut mietet im Eperon

Außerdem zieht Mitte Februar ein Bildungsinstitut in das Bürogebäude Eperon, Am Wehrhahn 50. Dort hat das Unternehmen ca. 830 m² Bürofläche gemietet. Colliers International war vermittelnd für den Mieter tätig. Der Eigentümer der Immobilie ist ein von Commodus Real Estate Capital verwalteter Immobilienfonds. Commodus wurde bei der Vermietung durch die DW Real Estate GmbH unterstützt.