Steuerberatung mietet im Hamburger Ferro22

Die Steuerberatung Schwarz Surborg that‘s consulting mietet zum 01.09.2023 für seine neuen Büroräume rund 290 m² in der Stahltwiete 22 in Hamburg-Bahrenfeld an. Das kürzlich fertiggestellte Gewerbeobjekt Ferro 22 ist Teil der Quartiersentwicklung Stahltwiete und verfügt neben Büros auch über Dachterrassen als Ausgleichsflächen sowie Lager- und Archivräume. E-Ladestationen, Fernwärme und Fahrstühle mit Raumluftdesinfektion runden das nachhaltige Gebäudekonzept ab. Eigentümer der Liegenschaft ist die Bringezu Immobilien GmbH & Co. KG. Savills war während des gesamten Vermietungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig.

