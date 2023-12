Die Steuerberatungskanzlei Niklas Bienhüls mietet eine rund 311 m² großen Bürofläche im office campus 51°7 an der Alten Wittener Straße in Bochum. Eigentümer der Immobilie ist Harpen. Die Cubion Immobilien AG war vermittelnd tätig. Die Flächen wurden bereits kurzfristig bezogen. Ein weiterer Standort der Kanzlei besteht bereits in Stadtlohn.

