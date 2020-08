Stern Immobilien verkauft knapp 90 % des Münchner Projekts Zamilastraße

Die Stern Immobilien AG hat sich bereits Mitte August von einen Großteil ihrer Beteiligung am Projekt Zamilastraße 27 in München-Riem getrennt. Die Bavaria Real Estate Development GmbH & Co. KG, an welcher die Stern Immobilien AG mittelbar einen Anteil von 30 Prozent hält, hat 89,9 Prozent der Bandura Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, der Eigentümerin des Projekts, an einen institutionellen Investor veräußert. Der Verkauf wurde auf Basis einer Bewertung des Gesamtprojekts im obersten zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen.

Das Projekt in der Zamilastraße 27 hat eine Grundstücksfläche von mehr als 29.000 m² und ist im Münchener Osten auf der Achse zwischen Altstadt und Messe München in attraktiver Lage angesiedelt. Über das bereits gesicherte Baurecht hinaus ergeben sich durch die aktuelle Hochhausstudie der Stadt München weitere, großvolumige Bebauungsmöglichkeiten. Aufgrund von Kaufpreisbesserungsvereinbarungen wird Stern Immobilien auch an den weiteren Bebauungsmöglichkeiten partizipieren. Die Transaktion wird im laufenden Jahr bei der Aktiengesellschaft ergebniswirksam, sodass ein signifikant positiver Effekt für 2020 erwartet wird.