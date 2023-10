Stern Immobilien setzt Rotstift an

Die Stern Immobilien AG setzt den Rotstift an: Um Kosten zu reduzieren, plant das Unternehmen seine Börsennotierung zu beenden. Darüber hinaus wird auch der Vorstand verkleinert.

.

Die Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat sehen vor, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft im Rahmen der für den 04.12.2023 geplanten ordentlichen Hauptversammlung über ein vollständiges Delisting vom Freiverkehr (m:access und einfacher Freiverkehr an der Börse München) entscheidet (§ 119 Abs. 2 AktG). Mehrere Aktionäre, die zusammen die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft halten, haben ihre Zustimmung zu einem möglichen Delisting bereits signalisiert, so das Unternehmen.



Es ist beabsichtigt, im Falle eines positiven Hauptversammlungsbeschlusses, den entsprechenden Antrag bei der Börse München kurzfristig zu stellen. Der Zeitpunkt der Beendigung der Notiz der Aktien im Segment m:access und der Einbeziehung in den Freiverkehr hängt neben dem Votum der Hauptversammlung der Gesellschaft von der Entscheidung der Börse München hierzu ab. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Börse München in ihrer Entscheidung eine ausreichend lange Auslauffrist vorsehen wird.



Durch das geplante Delisting erwartet Stern Immobilien eine deutliche Kostenersparnis. Zur weiteren Reduzierung der Kosten haben Vorstand und Aufsichtsrat im besten Einvernehmen beschlossen, dass Ralf Elender sein Amt als Vorstandsmitglied mit Ablauf des 04.12.2023 niederlegt. Eric Bichlmeier ist damit zukünftig Alleinvorstand.