Stern Immobilien rutscht in die Verlustzone

Nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 1,0 Mio. Euro erzielt wurde, hat die Stern Immobilien AG im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro verzeichnet. Laut des Unternehmens lag dies vor allem daran, dass keine größeren Immobilienverkäufe getätigt wurden. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2022 auf 92,7 Mio. Euro, das Eigenkapital betrug 19,3 Mio. Euro.

.

Durch die Konzentration auf die Metropolregion München und Umland geht die Stern Immobilien AG davon aus, sich trotz des derzeit herausfordernden Immobilienumfelds weiter positiv zu entwickeln. Hierbei stehen das über die Jahre gewachsene Netzwerk ebenso im Fokus, wie die Expertise aus zahlreichen Immobilienprojekten. Fokussiert auf innovative Nutzungskonzepte, die Nachverdichtung oder Optimierung von Standorten, strebt das Unternehmen auch zukünftig überdurchschnittliche Renditen bei der Immobilienbewirtschaftung an.



Bei dem 2021 erworbenen Wohnportfolio in München mit 152 Einheiten wurde planmäßig die Weiterentwicklung vorangetrieben. Es liegen bereits zwei Bauvorbescheide vor für die geplante Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in ähnlicher Größenordnung wie bereits vorhanden.