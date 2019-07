Stern Immobilien kündigt 1,20 Euro Dividende an

Vorstand und Aufsichtsrat der Stern Immobilien AG schlagen der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 30. August 2019 für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 2.107.647,60 Euro vor. Dies entspricht einer Dividende von 1,20 Euro je Aktie. Die verbleibenden 13.446.593,56 Euro des Bilanzgewinns sollen laut Gewinnverwendungsvorschlag auf neue Rechnung vorgetragen werden. Mit der Dividendenzahlung will das Unternehmen die Aktionäre des Unternehmens an der erfolgreichen Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres beteiligen. Im Jahr 2018 konnte der Jahresüberschuss der AG nach HGB Rechnungslegung ganz deutlich von 1,6 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro gesteigert werden. Nach Einschätzung des Vorstands wurden die stillen Reserven zudem weiter ausgebaut.

.