Stern Immobilien auf Wachstumskurs

Die Stern Immobilien AG hat das Geschäftsjahr 2018 äußerst erfolgreich abgeschlossen: Im nach HGB erstellten Einzelabschluss der AG stieg der Jahresüberschuss auf 4,4 Mio. Euro nach 1,6 Mio. Euro im Vorjahr. Hierzu haben maßgeblich die erfolgreichen Objektverkäufe in der Tulbeckstraße in München [wir berichteten] und Memmelsdorfer Straße in Bamberg [wir berichteten] beigetragen.

.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, belief sich 2018 auf 6,5 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse stellten sich auf 30,1 Mio. Euro.



Die Bilanzsumme lag Ende 2018 bei 52,9 Mio. Euro nach 58,9 Mio. Euro Ende 2017. Das bilanzielle Eigenkapital ist durch den erzielten Jahresüberschuss auf 21,2 Mio. Euro gestiegen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Aufgrund der Bilanzierung nach HGB werden Wertsteigerungen bei den Objekten erst mit Veräußerung realisiert. Stern Immobilien geht deshalb davon aus, dass sich deutliche stille Reserven in der Bilanz befinden. Durch die im Geschäftsjahr erfolgte Bestandsentwicklung und -optimierung sind die stillen Reserven nach Ansicht der Gesellschaft bei den Bestandsobjekten weiter gestiegen. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 Verschmelzungen von Objektgesellschaften auf die AG vorgenommen, wodurch die Zahlen mit dem Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar sind.