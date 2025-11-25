Sterlon kauft Mixed-Use-Asset für 13 Mio. in Offenbachs Innenstadt

Sterlon Asset Management hat für ein Investorenkonsortium eine gemischt genutzte Immobilie in exponierter Ecklage in der Offenbacher Innenstadt von Max Baum erworben. Das Investitionsvolumen der Off-Market Transaktion beträgt rund 13 Millionen Euro.

.

Das Objekt befindet sich in der Bieberer Straβe 1-7 in Offenbach direkt neben dem Wilhelmsplatz und umfasst insgesamt rund 5.200 m² vermietbare Fläche. Hauptnutzer sind Fit 7/11 sowie ein Nahkauf Yuniq, Hessens erster Supermarkt, der 24/7 geöffnet hat. Aufgrund der guten Nachfrage ging das vierwöchige Pilotprojekt von Rewe vor wenigen Tagen in den Regelbetrieb. Neben dem Fitnessstudio, dem Supermarkt und verschiedenen Ladenlokalen befinden sich auf rund 1.000 m² diverse Ärzte und auf rund 640 m² insgesamt 13 Wohnungen im Objekt.



Verkäufer ist der lokale Investor und Entwickler Max Baum, der das Objekt ursprünglich an Etheus verkauft hatte [wir berichteten], die dann später aber in die Insolvenz rutschte. Vermittelt wurde die Transaktion von der MA-Verwaltung.