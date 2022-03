Sterkrader Tor: Edeka geht, Kaufland kommt

Die Hahn Gruppe hat f√ľr das Fachmarktzentrum Sterkrader Tor in Oberhausen einen neuen Mietvertrag mit Kaufland abgeschlossen. Kaufland wird nahtloser Anschluss-Mieter der Fl√§chen des bisher angesiedelten Edeka-Markts, dessen Mietvertrag zum Jahresende 2022 auslaufen wird.

.

Ab dem Mietvertragsbeginn am 2. Januar 2023 wird Kaufland umfangreiche Modernisierungsma√ünahmen am neuen Standort durchf√ľhren. Dabei werden die Ladenfl√§chen aufgewertet und auf das neueste Kaufland-Filialkonzept ausgerichtet. Die Neuer√∂ffnung des ebenerdigen Lebensmittelmarkts mit ca. 5.400 m¬≤ Mietfl√§che erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023.



Das von der Hahn Gruppe in den Jahren 2006/2007 realisierte Fachmarktzentrum Sterkrader Tor [wir berichteten], Bahnhofstra√üe 80-84/Dorstener Stra√üe, verf√ľgt √ľber rund 20.100 m¬≤ Mietfl√§che und mehr als 500 PKW-Stellpl√§tze. Zu den Mietern der Handelsimmobilie z√§hlen u.a. Aldi, dm-Drogeriemarkt, C&A, Shoe4You, die Stadtsparkasse Oberhausen, sowie weitere Fachm√§rkte, Dienstleistungsunternehmen und Arztpraxen. Das vollvermietete Sterkrader Tor ist ein etablierter und beliebter Nahversorgungsstandort, der unmittelbar an die innerst√§dtische Fu√üg√§ngerzone angebunden ist.



Die Hahn Gruppe verwaltet das Fachmarktzentrum f√ľr einen geschlossenen Immobilienfonds. Die Neuvermietung erh√∂ht die Werthaltigkeit des Fondsinvestments.