Stepstone zieht in die Lambertina Höfe

Die Jobplattform Stepstone hat rund 765 m² Bürofläche im Komplex „Lambertina Höfe“ in Köln angemietet. Stepstone hatte erst 2020 einen weiteren Vertriebsstandort in der Domstadt eröffnet und war dafür zunächst in ein Office Center in der Kölner Altstadt eingezogen. Aufgrund des personellen Wachstums erfolgt nun voraussichtlich im Mai 2021 der Umzug in eigene Mietflächen.

Die Lambertina Höfe mit rund 4.200 m² Bürofläche sind Teil des Gerling Quartiers und befinden sich seit Sommer 2018 im Eigentum eines Sondervermögens der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) das von der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet wird [wir berichteten]. Mit der Anmietung von Stepstone ist das Gebäude in der Christophstraße 19 vollständig vermietet. JLL war beratend für Stepstone tätig und hat die Vermietung vermittelt.