Ziegert EverEstate baut Führungsteam aus

Stephanie Rosengarten und Franko Došen

© Ziegert EverEstate GmbH

Die Ziegert EverEstate GmbH erweitert ihren Führungskreis. Neben CEO Dr. Clemens Paschke werden ab sofort Stephanie Rosengarten und Franko Došen das Unternehmen auf C-Level managen.

Stephanie Rosengarten übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Commerical Officer (CCO) der Ziegert EverEstate GmbH, um den B2B-Fokus des Unternehmens weiter zu stärken. Die erfahrene Managerin war zuvor Head of Key Account & Operations und Produktentwicklung. Stephanie Rosengarten stieg 2009 bei Ziegert ein und baute dort u.a. die Finanzierungsabteilung auf. Sie leitete ab 2015 neben der Finanzierungs- auch die Vertriebsabteilung und trug maßgeblich zur erfolgreichen Neubaufokussierung des Unternehmens bei. Seit 2018 verantwortet die Diplom-Betriebswirtin den Aufbau strategischer Partnerschaften sowie die Professionalisierung der Bauträgerbetreuung. Als CCO führt sie zudem die Produktentwicklungsabteilung und das Operations-Team.



Chief Sales Officer (CSO) von Ziegert EverEstate ist ab sofort Franko Došen, zuvor 2,5 Jahre Head of Sales bei Ziegert EverEstate und der Vorgängerfirma EverEstate. Došen baute dort die Abteilungen Sales und Customer Service mit einem Digital-Fokus auf. Der 41-Jährige war vor seinem Einstieg bei der Ziegert Group mehrere Jahre als Geschäfsführer größerer Vertriebsbsunternehmen tätig. In seiner Funktion als CSO verantwortet Došen den Vertrieb, den Costumer Service sowie die bankenunabhängige Finanzierungsabteilung der Ziegert EverEstate GmbH mit insgesamt über 90 Mitarbeitern.