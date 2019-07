Ratisbona beruft Stephanie Graf und Tobias Drasch in die Geschäftsführung

Die Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe beruft Stephanie Graf und Tobias Drasch in die Geschäftsführung. Beide sind bereits als Prokuristen des inhabergeführten Projektentwicklers und Investors tätig. Darüber hinaus wurde Marcel Steidl, Leiter Unternehmensentwicklung, zum Prokuristen und kaufmännischen Leiter der Gruppe ernannt. Im gleichen Zuge scheiden Sebastian Schels aus der Geschäftsführung des Unternehmens und Johann Delling als Prokurist aus. Schels will sich nach über 14 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter unter anderem verstärkt mit dem Ausbau der Ratisbona Asset Management beschäftigen, die er im Jahr 2017 mit Gregor Volk gegründet hatte. Delling verlässt das Unternehmen, um sich privaten Projekten zu widmen.

.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Geschäftsführung mit Mitarbeitern aus den eigenen Reihen besetzen können. Stephanie Graf und Tobias Drasch kennen das Unternehmen seit vielen Jahren und erfahren eine hohe Wertschätzung durch unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner“, sagt Rudolf Schels, geschäftsführender Gesellschafter von Ratisbona Handelsimmobilien. „Wir halten an unserer Strategie fest und treiben den weiteren Ausbau des Unternehmens voran. Die Projektpipeline ist gut gefüllt, so dass wir sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken.“



Stephanie Graf, seit 2012 bei dem Unternehmen, leitet dort die Rechtsabteilung und Ankaufsprüfung. Die Juristin ist seit mehr als 15 Jahren als Anwältin für Unternehmen in der Immobilienbranche tätig. Vor ihrem Einstieg bei dem Projektentwickler und Investor war sie Syndikusanwältin bei einem Münchener Bauträger und Justiziarin bei einem Wohnungsunternehmen in Neuss.



Tobias Drasch ist seit 2007 für Ratisbona Handelsimmobilien tätig und war maßgeblich an der Expansion und dem Ausbau der Projektentwicklungssparte des Unternehmens beteiligt. Er verantwortet die gesamte Prozesssteuerung im Vertrieb. Der Betriebswirt besitzt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Einzelhandel und in der Projektentwicklung für Handelsimmobilien. Nach Stationen im Lebensmittel- und Textileinzelhandel sowie mehrjähriger Tätigkeit in der Kommunalberatung mit Schwerpunkt Standortentwicklung war er in der Filialnetzentwicklung für ein international expandierendes Handelsunternehmen der Textilbranche tätig.



Marcel Steidl ist seit über einem Jahr bei dem Unternehmen beschäftigt und war bisher schwerpunktmäßig für die Unternehmensentwicklung zuständig. Zuvor war Marcel Steidl mehrere Jahre im Investment Banking und dort speziell im Bereich M&A für verschiedene Unternehmen in Frankfurt am Main und London tätig.