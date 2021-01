Stephanie Baden wechselt von ULI zu JLL

Stephanie Baden

© Privat

ULI-Geschäftsführerin Stephanie Baden wechselt ab April zu JLL. Die Marketing- und Kommunikationsexpertin löst Marion Knie ab, die die Stelle interimistisch übernommen hatte, und jetzt in die neugeschaffene Rolle des Team Lead Business Marketing Germany wechselt.

.

Baden war seit 2017 Geschäftsführerin des Urban Land Institut Germany/Austria/Switzerland (ULI). Vor ihrem Wechsel zum ULI hatte Stephanie Baden als Head den Bereich Marketing & Communications Real Estate bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) geleitet.



„Spätestens mit der Corona-Pandemie sind Themen wie Home Office und agile Bürokonzepte, E-Commerce und Logistikketten in den Chefetagen der Unternehmen und ebenso in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Für die Immobilienwirtschaft ist es wichtig, sich mit Fachkompetenz und Lösungen aktiv in diese Debatten einzubringen. Dem Bereich Marketing & Corporate Communications kommt somit künftig eine deutlich strategischere Rolle zu. Stephanie Baden verfügt über große Erfahrung in diesem Fachgebiet und wird als Head diese Themen forcieren, die neue JLL-Unternehmensstrategie umsetzen und den Bereich Marketing & Corporate Communications langfristig weiterentwickeln“, Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe.