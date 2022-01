Stephan Kleber wechselt zu Arnecke Sibeth Dabelstein

Zum Januar 2022 hat sich Stephan Kleber Arnecke Sibeth Dabelstein als Partner angeschlossen. Er wird die Real Estate Praxisgruppe vom Münchner Standort aus insbesondere in den Bereichen Öffentliches Immobilien- und Baurecht sowie Verwaltungsrecht verstärken.

.

Kleber ist Experte für Öffentliches Bau- und Planungsrecht sowie Städtebaurecht. Er berät Grundstückseigentümer und Kommunen in allen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen der Baulands- und Quartiersentwicklung von der Aufstellung der Bebauungspläne über den Abschluss und Vollzug von städtebaulichen Verträgen bis zur Verwertung der baureifen Grundstücke.



Sein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Gestaltung von Modellen zur „Sozialgerechten Bodennutzung“. Daneben berät Kleber zu allen öffentlich-rechtlichen Fragen im Lebenszyklus einer Immobilie.



Kleber kennt Quartiersentwicklungen nicht nur als Berater. Als Leiter der Münchener Niederlassung der Vivico Real Estate hat er solche Projekte, beispielsweise die Entwicklung von zentralen Bahnflächen wie dem Arnulfpark, auch operativ betrieben – ebenso wie in seiner Position als Geschäftsführer eines Wohnbauträgers.



Kleber kehrt nach gut vierjähriger Tätigkeit als Partner für BMMF Rechtsanwälte in München zu ASD zurück, wo er mit seiner Expertise die Kompetenz der Kanzlei im Bereich Real Estate / Öffentliches Baurecht am Münchner Standort enorm verstärken wird.