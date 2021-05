Stephan Hartmann verstärkt Avison Young in Berlin

Stephan Hartmann

Stephan Hartmann ist seit Mai 2021 Associate Director Office Leasing bei Avison Young und unterstützt das Team rund um Principal und Geschäftsführer Nicolai Baumann. Hartmann bringt umfassende Erfahrungen am Berliner Gewerbeimmobilienmarkt und neue Ansätze für den aufstrebenden Berliner Standort von Avison Young mit.

Mit mehr als 13 Jahren Arbeitserfahrung verfügt Hartmann über weitreichendes Branchenwissen. Nach Stationen bei Jones Lang LaSalle und Engel & Völkers stellte der Immobilienexperte seine Markt- und Branchenkenntnisse zuletzt als Associate bei Cushman & Wakefield unter Beweis. Hartmann begann bereits in seinem Studium der Immobilienwirtschaft & Management sich ein tiefes Verständnis für Projektentwicklung und Gewerbeimmobilien anzueignen.



“Der Berliner Büroimmobilienmarkt sieht einer neuen Normalität entgegen: New Work, mobiles Arbeiten und Homeoffice prägen derzeit die Debatte, jedoch muss jedes Unternehmen die neuen Gegebenheiten individuell interpretieren und an die eigenen Bedarfe anpassen. Hier bieten wir als erfahrenes und dynamisches Team Hilfestellung auf dem Weg zu nachhaltigen, flexiblen und modernen Bürolösungen. Mit Stephan als jüngste Ergänzung stärken wir unsere Kompetenz und Reichweite und werden damit dem stetig steigenden Beratungsbedarf bei der Anmietung von Büroflächen gerecht”, sagt Nicolai Baumann, Principal und zuständig für den Berliner Standort.