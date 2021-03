Stephan Dalbeck stärkt Qualitätsoffensive bei Colliers

Stephan Dalbeck

©

Colliers hat Stephan Dalbeck zum neuen Head of Business Development Industrial & Logistics für den deutschen Markt ernannt. Seine Berufung folgt wenige Tage auf die Ernennung von Nicolas Roy zum neuen Head of Industrial & Logistics in Deutschland [wir berichteten]. Damit hat das Unternehmen die Neuaufstellung seiner Führungsspitze für den Bereich Industrie- und Logistikimmobilien abgeschlossen. In seiner Funktion wird Dalbeck das Neugeschäft forcieren und die Kundenbindung intensivieren. Er berichtet an Nicolas Roy. Zu Colliers wechselt er von Verdion. Dort war er in den vergangenen rund sieben Jahren als Business und Portfolio Director tätig.

.

Stephan Dalbeck ist ein sehr erfahrener Manager, der Praxiswissen aus der Logistik mit langjähriger Immobilienexpertise verbindet. Seine Karriere umfasst 17 Jahre in der Logistik und 16 Jahre im Bereich der Immobilienprojektentwicklung. Als Logistiker hatte Dalbeck verschiedene Geschäftsführer-Positionen in namhaften Unternehmen aus den Bereichen Automotive- und Kontraktlogistik inne. Auch als Projektentwickler für Logistikimmobilien war er für diverse Branchengrößen tätig. Bei der Entwicklung von Logistik- und Light-Industrial-Immobilien setzte er einen besonderen Schwerpunkt auf komplexe Projekte, etwa in den Bereichen Fertigung und Gefahrgut.



„Unter den Beratern für Logistik- und Industrieimmobilien hat Colliers in Deutschland eine führende Position. Gleichwohl werden die Herausforderungen an die Wertschöpfungskette von der Standortsuche über die Entwicklung bis zur Vermietung oder Nachvermietung von Flächen immer vielschichtiger und komplexer. Auf diese Herausforderungen werden wir in einem starken Team mit einer Qualitätsoffensive in der Beratung antworten“, sagt Stephan Dalbeck, Head of Business Development Industrial & Logistics bei Colliers in Deutschland.