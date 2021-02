Colliers ernennt Stephan Bräuning zum neuen Head of Office Letting

Stephan Bräuning

Stephan Bräuning ist ab jetzt für alle Colliers Bürovermietungsteams deutschlandweit verantwortlich und wird den Fokus auf Digitalisierung richten. Zudem soll die Vernetzung aller Office-Bereiche im Mittelpunkt seiner Aufgaben stehen.

.

Matthias Leube, CEO von Colliers International Deutschland, hatte Ende 2020 die Neuausrichtung des Management Boards angekündigt. Zum Jahresstart erfolgt nun die Neuordnung des deutschlandweiten Bereiches Office Letting.



Colliers ernennt Stephan Bräuning (50) zum neuen Head of Office Letting Germany. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Speer an, der das Unternehmen Ende 2020 verlassen hat und im Januar zusammen mit seinen beiden ehemaligen Colliers-Kollegen Julius Bender und Peter Kunz die Lang & Cie. Industrial AG gründete [wir berichteten].



Stephan Bräuning ist seit 2007 bei Colliers. Nach seinem Start als Berater in der Bürovermietung ist er seit 2016 Geschäftsführer und verantwortete zuletzt den Bereich Office Letting in Frankfurt. Als neuer Leiter der Bürovermietung verantwortet er die Bürovermietungs-Teams an allen neun Colliers-Standorten im deutschen Markt. Die künftige Führung und Ausrichtung hat einen klaren Fokus auf Digitalisierung. Weitere zentrale Aufgaben sind die landesweite Vernetzung aller Office-Bereiche sowie der Ausbau der Zusammenarbeit innerhalb der EMEA-Region.



„Es freut mich sehr, dass wir mit Stephan Bräuning für diese herausfordernde Aufgabe eine erfahrene Colliers-Führungskraft gefunden haben. Mit seinem Unternehmer-Spirit und seiner absoluten Lösungsorientierung ist Stephan perfekt geeignet für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Auch in seiner neuen Position wird er wieder viele wichtige Impulse für Colliers setzen“, sagt Matthias Leube, CEO bei Colliers International Deutschland. „Stephans Besetzung ist ein Zeichen unserer Kultur, die davon geprägt ist, Talente zu entwickeln und zu fördern. Mit seinem Werdegang ist er ein Vorbild für viele junge Kolleginnen und Kollegen, denen wir ein Umfeld für Erfolg und persönliche Weiterentwicklung bieten.“