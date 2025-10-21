40-Millionen-Euro-Sanierung
Step Partners managt Berliner Esplanade Hotel
Die Schließung ist vom Tisch: Ab dem 1. Dezember 2025 wird Step Partners das Management des traditionsreichen Esplanade Hotels in Berlin verantworten. Die Ernennung erfolgt im Vorfeld der geplanten umfassenden Renovierungsmaßnahmen des ikonischen Hotels am Lützowufer, die rund 40 Millionen Euro kosten werden. Welche Marriott-Marke an Bord ist, bleibt aktuell aber noch weiter unklar.
Das Esplanade Berlin, im Besitz von DFI liegt zentral zwischen Kurfürstendamm und Potsdamer Platz und bietet 354 großzügige Zimmer und 40 Suiten. Ein moderner 24/7-Fitnessbereich, 120 Tiefgaragenstellplätze mit E-Ladestationen sowie zwölf Veranstaltungsräume runden das Angebot ab.
In den kommenden Monaten planen Step Partners gemeinsam mit DFI eine bis zu 40 Millionen Euro umfassende Transformation des Esplanade Berlin. Durch eine gründliche Renovierung, ein modernes Lifestyle-Designkonzept und eine klare strategische Ausrichtung wird das Hotel revitalisiert und als führende Premiumadresse im Herzen Berlins für Geschäftsreisende, Veranstaltungen und Freizeitgäste neu etabliert.
Das historische Grand Hotel Esplanade in der Bellevuestraße 16-18a gehörte in den Goldenen Zwanzigern zu den legendärsten Hotels Berlins. Nach seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das neue Esplanade 1988 an seinem heutigen Standort eröffnet. Zu den gastronomischen Highlights zählen laut Step Partners das Frühstücksrestaurant Elements, die stilvolle Ellipse Lounge mit moderner Fusionsküche sowie die neu eröffnete Unique Bar Berlin. Die glasüberdachte Plaza-Terrasse lädt das ganze Jahr über zum Verweilen im Freien ein. Mit über 1.000 m² Veranstaltungsfläche und hybrider Tagungstechnik zählt das Esplanade Hotel Berlin zu einer gefragten Adressen der Stadt für Konferenzen, Firmenveranstaltungen und Hochzeiten. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bilden die Grundlage der strategischen Neuausrichtung durch Step Partners.
„Wir freuen uns sehr, das Management eines so traditionsreichen und zugleich modernen Hauses wie des Esplanade Berlin zu übernehmen. Dieses Hotel nimmt einen besonderen Platz in der Berliner Hotellandschaft ein, und wir sind stolz darauf, die Zukunft aktiv mitgestalten zu dürfen. Gemeinsam mit DFI planen wir eine umfassende Renovierung mit einem Investitionsvolumen von bis zu 40 Millionen Euro, die voraussichtlich 2026 beginnen wird. Das Hotel bleibt während dieser Zeit vollständig in Betrieb. Mit unserer Erfahrung und Leidenschaft für Gastfreundschaft möchten wir das Esplanade Hotel zu einem Ort machen, der sowohl Berlinerinnen und Berliner als auch Gäste aus aller Welt begeistert. Gleichzeitig ergänzt das Esplanade unser bestehendes Hotelportfolio in Deutschland auf ideale Weise und stärkt unsere Marktpräsenz“, sagt André Guettouche, Partner bei Step Partners.