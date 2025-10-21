Step Partners managt Berliner Esplanade Hotel

Die Schließung ist vom Tisch: Ab dem 1. Dezember 2025 wird Step Partners das Management des traditionsreichen Esplanade Hotels in Berlin verantworten. Die Ernennung erfolgt im Vorfeld der geplanten umfassenden Renovierungsmaßnahmen des ikonischen Hotels am Lützowufer, die rund 40 Millionen Euro kosten werden. Welche Marriott-Marke an Bord ist, bleibt aktuell aber noch weiter unklar.

.