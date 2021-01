Die britische Stenprop hat mit dem Hermann Quartier in Neukölln eine weitere lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilie in der Hauptstadt verkauft. Der britische REIT will bis März 2022 seinen kompletten Bestand abverkaufen, um sich als 100%iger Multi-Let-Industrial REIT in UK zu positionieren. In diesem Zuge hat Stenprop bereits Mitte letzten Jahres das Neucölln…

Fotos: CBRE



