Steinway & Sons mietet 400 m² am Maximiliansplatz

Das Maklerunternehmen Realkon Immobilien hat im qualifizierten Alleinauftrag ein Ladenlokal am Maximiliansplatz 12b in München an den weltberühmten Hersteller von Flügeln und Klavieren Steinway vermittelt. Die Steinway Retail Deutschland GmbH sicherte dem Unternehmen eine Fläche mit rund 400 m² Mietfläche über zwei Ebenen für die neue Repräsentanz in der Münchner Innenstadt, die im Frühjahr dieses Jahres eröffnet wurde. Der Vermieter der Fläche ist ein Family Office aus München.

