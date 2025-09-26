Steinway & Sons eröffnet Flagship-Store in Stuttgart

Der renommierte Klavier- und Pianohersteller Steinway & Sons eröffnet einen neuen Flagshipstore in Stuttgart und zieht von der Silberburgstraße in die Büchsenstraße 15. Der neue Standort am Kronprinzplatz wird am 27. September 2025 eröffnet.

Die neue Verkaufsniederlassung verfügt über rund 350 m² und präsentiert insgesamt 25 Flügel und Klaviere, darunter Sondermodelle aus der Hamburger Manufaktur. Der Umzug ist Teil eines erweiterten Konzeptes mit mehr Publikumsverkehr. Neben Verkaufsräumlichkeiten bietet der Standort eine offene, für Besucher transparente Werkstatt. Geplant sind Konzert- und Veranstaltungsprogramme sowie Open-Stage-Events.



„Unser Ziel ist es, die Begeisterung für Musik näher zu den Menschen in Stuttgart und der Region zu bringen. Der neue Store soll nicht nur Verkaufsraum, sondern kultureller Treffpunkt zum Erleben und Ausprobieren sein. Ein Highlight ist unser SPIRIO Selbstspielsystem, das Musik von bekannten Pianisten originalgetreu wiedergibt oder eigene Kompositionen aufnimmt – eine einzigartige Verbindung von Handwerkskunst und Technologie. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher“, sagt Knut Schiedmayer, Geschäftsleiter Retail Stuttgart bei Steinway & Sons.



„Wir haben Steinway & Sons bereits erfolgreich bei der Eröffnung eines Pop-up-Stores in Stuttgart begleitet und sind stolz, dass wir nun auch den neuen langfristigen Standort vermitteln konnten. Die Innenstadtlage in der Fußgängerzone zwischen Kronprinzstraße und Büchsenstraße bietet hervorragende Bedingungen für kulturellen Austausch”, sagt Patricia Karwath, Partner Retail Letting bei Colliers in Stuttgart.