Wien: Steinhoff verkauft Flagshipstore auf der Maria Hilferstraße

Steinhoff, der Mutterkonzern von Kika/Leiner, hat aus seinem umfangreichen Portfolio den Leiner-Flagshipstore in der Mariahilfer Straße 18 in Wien an die Laura-Privatstiftung des Immobilieninvestors von Rene Benko verkauft. Dieser Verkauf ist Teil der Restrukturierungsstrategie des Steinhoff-Konzerns. Laut unbestätigten Berichten soll der Deal rund 70 Mio. Euro schwer sein und wurde bereits am 29. Dezember über ein Vorkaufsrecht im Grundbuch eingetragen.

.

Kika/Leiner hat für das Haus einen bestehenden Mietvertrag bis zum Jahr 2030. Für Kika/Leiner ändert sich nur der Vermieter, da das Unternehmen bislang Mieter des Steinhoff-Konzerns war und nun Mieter der Benko-Gruppe ist. „Für unsere Kunden bleibt alles, wie es ist“, so Sonja Felber, Sprecherin von Kika/Leiner.