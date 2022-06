Steindorf bekommt 12.000 mÂ² groÃŸes Gesundheitszentrum

In Steindorf, im Landkreis Aichach-Friedberg, wird ein neues Projekt mit Fokus auf die Individualmedizin entstehen. Auf 12.000 m² soll ein innovatives, interdisziplinäres „Gesundhaus“ mit einer Vielfalt an Gesundheit und Prävention geschaffen werden. Das Gesundheitszentrum namens i-Tüpferl soll bis Juni 2023 bezugsfertig sein. Die ersten Mieter sind bereits gefunden.

.

Die geplanten drei Gebäude werden in ein grünes, naturnahes Areal eingebettet. Der Gründerin, Geschäftsführerin und Bauherrin Christine Bergmair ist dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung im Gesundheitswesen besonders wichtig. Neben bereits feststehenden Mietern, unter anderem aus den Bereichen Akupunktur, Ernährungsberatung, Psychotherapie und Pädagogik, wünscht sie sich noch Ärzte, Physiotherapeuten oder auch Hebammen. So ergibt sich in den insgesamt neun Praxen bei Inbetriebnahme ein ganzheitliches medizinisches Konzept für die ländliche Gegend. Um nicht nur mit der Nutzungsform den Trend der Zeit zu treffen, wird beim Bau auf Energieeffizienz geachtet. Auch die Nutzung regenerativer Energiequellen, beispielsweise anhand von Photovoltaik- und Hackschnitzelanlagen.



Neben dem Gesundhaus entstehen auch ein Gasthaus mit Veranstaltungssaal, Showküche und Hotel sowie ein Feinkosthaus. Stück für Stück entwickelt sich so das Projekt über eine geplante Gesamtdauer von fünf Jahren weiter.