Stein und Partner Projektmanagement eröffnet erstes Büro in Berlin

Das Münchener Projektmanagement-Büro Stein und Partner Beratende Ingenieure PartGmbB lässt sich mit einer Dependance in der Hauptstadt nieder. Hierfür mietete das Unternehmen 360 m² am Kurfürstendamm 219 im Berliner Zentrum an. Eigentümer der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH. Während der Vermittlung wurde der neue Mieter von Savills beratend unterstützt.

„Auf der Suche nach einem zweiten Bürostandort neben dem Hauptsitz in München war die Spreemetropole die erste Wahl. Insbesondere die internationale Strahlkraft Berlins und die repräsentative Lage überzeugten Stein und Partner“, so Christian Leska, Managing Director / Head of Berlin Office bei Savills. „Zudem konnte somit ein weiterer Grundstein für eine erfolgreiche Projektsteuerung in der Hauptstadt gelegt werden.“ Bisher verantwortete das Büro u. a. den Neubau der Vorklinik und die Sanierung des Bettenhochhauses der Charité Universitätsmedizin sowie die Generalsanierung der Staatsoper Berlin.