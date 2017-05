Steigt Zech bei Log4Real aus?

Ein Paukenschlag ging im Januar durch die Branche als die Zech Group ein millionenschweres Programm im Bereich Logistik ankündigte und dafür beim Logistikimmobilienentwickler Log4Real einstieg. Um so leiser könnte jetzt der Abschied ausfallen: Es war beinahe ein Nebensatz in einer großen angelegten Personality-Story des Handelsblatts, die sich keinem geringerem als dem gerade erst von Bulwiengesa zum größten Projektentwickler in Deutschland gekürten Kurt Zech widmete. Tenor: Ein Herrscher, der seine Firmen an der langen Leine laufen lässt - aber konsequent einen Cut setzt, wenn sein guter Ruf auf dem Spiel steht. So wie offensichtlich in Neumünster, wo sich Log4Real, jüngster Erwerb des Bremer Multis, mit offensichtlich gefälschten Mieterabsichtserklärungen ein Grundstück sichern wollte. Das Handelsblatt schreibt lapidar: Die Beteiligung wird rückabgewickelt.

Aktuell kann die Bedeutung dieser Sentenz nur erahnt werden, denn noch gibt es keine offiziellen Stellungnahmen, geschweige denn verifizierte Fakten. Wenn Kurt Zech tatsächlich kurzen Prozess mit Log4Real macht, also aussteigt, dann ist nicht nur das ambitionierte Logistikprojekt in Neumünster Makulatur, sondern ebenso das millionenschwere Investitionsprogramm mit dem die Düsseldorfer europaweit an allen relevanten Hot-Spots energieeffiziente Lager- und Produktionskapazitäten installieren wollten [Zech steigt bei Log4Real ein und legt millionenschweres Programm auf]. Zech hatte quasi die Anschub-Finanzierung zugesichert und zudem seine ausgereifte Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Der materielle Schaden wäre ungleich größer als das schwer ramponierte Image von Log4Real.



Noch Mitte Februar hatte der Pressesprecher der Zech Group, Holger Römer, erklärt, eine Klärung der erhobenen Vorwürfe bezüglich der manipulierten/gefälschten Mietzusagen abwarten und bis dahin „gesprächsbereit“ bleiben zu wollen. Die Frist scheint nun abgelaufen.