Steigende Preise auf Düsseldorfer Immobilienmarkt

Die Grundstückspreise in der Landeshauptstadt Düsseldorf sind in allen Teilmärkten und Stadtteilen 2020 deutlich gestiegen. Der Umsatz des Düsseldorfer Grundstücksmarktes, in Höhe von 4,5 Milliarden Euro im Jahr 2020, ist gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent gesunken. Die Anzahl der Kauffälle ist um 9 Prozent gesunken.

.

Die Datenbasis für die Analyse des Düsseldorfer Grundstücksmarktes bilden die 4.396 notariellen Kaufverträge des Jahres 2020. Durch Auswertung der Kaufpreise erhält der Gutachterausschuss - ein unabhängiges Expertengremium - einen umfassenden Überblick über den Düsseldorfer Grundstücksmarkt.



Unbebaute Grundstücke

Die Preise für unbebaute Grundstücke sind gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal deutlich gestiegen. Einfamilienhausgrundstücke sind um 10 Prozent teurer geworden. Grundstücke für Mehrfamilien- oder Geschäftshäuser haben eine Preissteigerung von 15 bis 20 Prozent zu verzeichnen. Die Preise für Gewerbegrundstücke sind gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent gestiegen.



In mittleren bis guten Lagen, wie beispielsweise dem Stadtteil Benrath, stiegen die Bodenrichtwerte für Einfamilienhausgrundstücke auf 1.100 bis 1.550 Euro/m² Grundstücksfläche.



Spitzenreiter für Büro- und Geschäftshausgrundstücke sind Bodenrichtwerte für die Königsallee mit bis zu 48.000 Euro/m² Grundstücksfläche. Bebaute Grundstücke Im Teilmarkt der bebauten Grundstücke zogen die Preise ebenfalls an. Bei freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern und Reihenhäusern ist eine Preissteigerung von 8,5 Prozent zu verzeichnen. Die Preise für Mehrfamilienhäuser stiegen um 4,4 Prozent.



In einfachen Lagen, wie beispielsweise Garath, liegt der Immobilienrichtwert für ein Reihenhaus aus dem Baujahr 1970 bei 3.100 Euro/m² Wohnfläche. In der Top-Lage Zooviertel ist dagegen ein Immobilienrichtwert von 10.800 Euro/m² Wohnfläche für ein freistehendes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1950 ausgewiesen.



Die Preise für Eigentumswohnungen haben im Jahr 2020 je nach Baujahr unterschiedlich stark angezogen. Dort liegt die Entwicklung zwischen 3,5 und 8,6 Prozent. In mittleren Lagen wie Unterrath wurden Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen aus dem Baujahr 1980 für 3.400 Euro/m² Wohnfläche veröffentlicht. Spitzenreiter sind Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen in Oberkassel, die bei 8.700 Euro/m² Wohnfläche liegen.