Steigende Nachfrage nach Kaufimmobilien

Ab sofort geben die EP Marktdaten der Europace AG einen detaillierten Einblick in den deutschen privaten Immobilienfinanzierungsmarkt. Den Auftakt machen die EP-Marktdaten mit dem Schwerpunktthema Trends bei Kaufimmobilien – Die Käufernachfrage nach Immobilienobjekten. Die Nachfrage nach Kaufimmobilien und Immobilienkrediten steigt 2023 nach einem vergleichsweise schwachen vierten Quartal 2022 wieder. Die Talsohle scheint durchschritten zu sein. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um einen Rückblick auf einige Marktentwicklungen in den letzten Jahren zu werfen.

Nach drei Quartalen mit Rückgängen im niedrigen zweistelligen Bereich bei Immobilienkreditanfragen verzeichneten die ersten drei Monate des neuen Jahres wieder ein sattes Plus. In den vergangenen Jahren wurden im März die meisten Kreditanfragen gestellt, rechtzeitig vor Ostern und den Osterferien. Demzufolge folgte auf ein starkes erstes Jahresquartal zuletzt immer ein deutlicher Knick im zweiten. In diesem Jahr war der Rückgang bei den Antragszahlen kaum merklich, was auf eine Markterholung hoffen lässt.



Die Nachfrage nach den verschiedenen Objekttypen entwickelte sich sehr ungleichmäßig seit 2017. Baugrundstücke wurden im ersten Quartal des Corona-Jahres 2021, nach einem harten Lockdown-Winter, vergleichsweise stark nachgefragt. Die Anzahl der Kreditanträge stieg in Relation zu Anfang 2017 um 61 Prozent, endete in Q2-2023 allerdings auf dem vorläufig niedrigsten Stand mit einem Minus von 89 Prozent gegenüber Q1-2023.



Die Käufer genießen heute nicht mehr im selben Maß wie in den vergangenen Jahren die Freiheit, ihre Traumimmobilie erstehen zu können. Preise, Zinsen und Inflationsrate sind gegenwärtig hoch, das Angebot geschrumpft, Neubauten kaum noch in Sicht, weitere Kreditzinserhöhungen zu erwarten. Dass die Kaufanfragen dennoch wieder steigen, wirft einige Fragen zum Marktgeschehen auf, zum Beispiel zu Angebot und Nachfrage der unterschiedlichen Objektarten. Unabhängig vom allgemeinen Einbruch im Markt der Kauf- und Neubauimmobilien seit dem zweiten Quartal 2022 zeigt sich, dass die Trends der vergangenen Jahre am Immobilienmarkt weiter anhalten. In dem Betrachtungszeitraum von Anfang 2017 bis zum zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Anteil bei den Kaufwünschen für Eigentumswohnungen im Vergleich zu allen Kaufobjekten um über 30 Prozent. Das wachsende Interesse an Eigentumswohnungen geht zulasten der Einfamilienhäuser: Hier sank das Interesse für Kauf und Neubau im selben Zeitraum um 21 Prozent. Insgesamt liegen diese beiden Objektarten beim Kaufinteresse in Q2-2023 mit je ca. 36 Prozent gleichauf.



Die anteilige Nachfrage nach Doppelhaushälften (neun bis zehn Prozent) und Reihenhäusern (acht bis zehn Prozent) blieb in den vergangenen 6.5 Jahren konstant. Das Zweifamilienhaus wurde am seltensten gekauft oder gebaut, dennoch wuchs das Interesse der Käufer:innen bis zum zweiten Quartal 2023 um 46 Prozent. Der Anteil der Baugrundstücke an allen Kaufobjekten (ohne Mehrfamilienhäuser) ist im Vergleichszeitraum um 94 Prozent gesunken. Auch hier spiegelt sich die aktuelle Preisentwicklung bei Baustoffen und Handwerkerleistungen sowie die Zinsentwicklung und Inflation wider, die den Bau von privatem Wohnraum für weit weniger Menschen als noch zu Beginn des letzten Jahres erreichbar macht. Die Interessen je Kaufobjekt unterscheiden sich gravierend danach, ob die Käufer es selbst bewohnen, als Geldanlage nutzen oder aus anderen Gründen teilweise oder ganz vermieten wollen.



Anfang 2017 wünschten sich noch 52,6 Prozent aller Käufer, die für sich ein neues Zuhause suchten, ein Einfamilienhaus, unabhängig davon, ob sie ein Bestandsobjekt kaufen oder einen Neubau bauen wollten. Dieses klassische Einfamilienhaus machte sechs Jahre später nur noch einen Anteil von 46,5 Prozent an allen selbst genutzten Kaufobjekten aus. Das ist ein Rückgang um 12,6 Prozent. Währenddessen wurde die steigende Wohnungsnot in den Städten sichtbar: Der Anteil der eigengenutzten Wohnungen unter allen Käufen stieg nach diversen Schwankungen von 22,9 Prozent auf 26,5 Prozent und somit um 16 Prozent.



Während der Corona-Pandemie war insbesondere bei Familien viel von zu beengten Wohnverhältnissen die Rede. Tatsächlich schienen die Verkaufszahlen von Wohnobjekten ab dem ersten Lockdown geradezu zu explodieren, und dieser Anstieg hielt bis zu den Zinsanhebungen des Federal Reserve System (FED) und der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Eindämmung der Inflation an. Umso interessanter ist, dass die Verteilung der Käufe auf die Wunschobjekte dieselben Trends fortführte, die schon einige Jahre vor der Pandemie eingesetzt hatten. Trotz Corona, Beengtheit, Home-Office und Minimalzinsen wollten nicht so viel mehr Menschen (oder Familien) aufs Land ziehen. Umgekehrt lässt sich beobachten, dass der zunehmende Mangel an Mietwohnungen in den Städten mehr Menschen dazu bewog, unter den gegebenen Umständen trotz stetig steigender Kaufpreise einen Wohnungserwerb zu beschließen.



Nach einem starken ersten Jahresquartal, in dem Kaufinteressierte noch den rasant steigenden Immobilienzinsen zuvorzukommen versuchten, ließ die Nachfrage ab dem zweiten Quartal 2022 wieder nach. Sicherlich spielte die erlebte Beengtheit während der Corona-Lockdowns in die Objektwahl hinein, denn in diesem kurzen Zeitraum interessierten sich wieder mehr Käufer für Einfamilienhäuser und etwas weniger für Wohnungen - trotz massiv gestiegener Energiepreise und drohenden Einschränkungen beim Heizen im darauffolgenden Winter aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine.



Trotz zuletzt hoher Kaufpreise besteht das Interesse aufgrund des hohen Wiederverkaufswerts fort. Ob als Geldanlage, Altersvorsorge oder geplanter Altersruhesitz: Wer vermieten will, kauft sich eine Eigentumswohnung. Stadtwohnungen sind leicht zu vermieten und erfordern einen geringeren Aufwand bei Verwaltung, Erhalt und Instandsetzungen als Häuser. Die Nachfrage nach “Betongold” ließ in den vergangenen Jahren die Preise insbesondere in den Städten steigen, sodass selbst im Vergleich zu München, Stuttgart, Hamburg und Frankfurt noch als günstig gesehene Berliner Bauträger für Neubauten an der Spree zuletzt bis zu 20.000 Euro/m² aufriefen - und Käufer fanden.



Im vierten Quartal 2019 überschritt der Anteil der Eigentumswohnungen an allen vermieteten Objekten einmalig die 80 Prozent-Marke. Insbesondere der erste Corona-Lockdown zeigt eine Verschiebung von der Eigentumswohnung zu Häusern mit größerer Wohnfläche. Familien wollten der Beengtheit entfliehen. Daher überrascht es, diesen kurzzeitigen Marktimpuls nicht nur bei selbstgenutzten Immobilien zu finden, sondern auch bei den Vermietungsobjekten. Angesichts der deutlichen Interessensverschiebungen bei den selbstgenutzten Immobilien in den 6.5 Jahren seit Anfang 2017 überrascht es, dass die Verteilung bei den zur Vermietung erworbenen Immobilien heute fast überall dieselben Werte aufweist wie zu Beginn des Betrachtungszeitraums. Zu verzeichnen ist lediglich eine Verlagerung der Nachfrage weg von Doppelhaushälften und Reihenhäusern, hin zu Zweifamilienhäusern, allerdings nur auf geringem Niveau. Den Zahlen abzulesen ist über all dies hinaus, dass niemand ein Baugrundstück kauft, um ein Vermietungsobjekt darauf zu errichten.



Nur ein kleiner Teil aller Käufer bzw. Bauherren beabsichtigt, das erworbene neue Objekt gleichzeitig selbst zu nutzen und es teilweise zu vermieten. Es versteht sich von selbst, dass Zweifamilienhäuser hierfür am besten geeignet sind, und so beträgt ihr Anteil bei dieser Käufergruppe im zweiten Quartal 2023 57,6 Prozent aller gekauften und oder selbst gebauten Wohnobjekte. Anfang 2017 zuvor lag der Anteil noch bei 62 Prozent. Danach fiel das Interesse um bis zu zehn Prozentpunkte zu Beginn von 2019 (bei allen für die Mischnutzung vorgesehenen Objekten), doch seither steigt es wieder kontinuierlich. Dem Zweifamilienhaus folgt interessanterweise das Einfamilienhaus, gefolgt von der Doppelhaushälfte, der Eigentumswohnung und dem Reihenhaus. All diese eher kleineren Wohneinheiten wollen sich anteilig immer mehr Käufer mit zahlenden Mitbewohnern teilen. Waren es Anfang 2017 bei den Einfamilienhäusern noch 29,8 Prozent, so sind es Anfang 2023 bereits 34 Prozent aller Mischkäufer. Zum zweiten Quartal sank der Käuferanteil hier jedoch wieder um 2,6 Prozentpunkte. Bei genauerer Betrachtung fällt ausgerechnet im ersten Corona-Halbjahr 2020 ein leichter Einbruch bei der Nachfrage nach Zweifamilienhäusern (und Doppelhaushälften) zugunsten der Einfamilienhäuser auf. Das steht in direktem Gegensatz zu den ausschließlich selbst genutzten als auch ausschließlich vermieteten Objekten der Kaufinteressierten.