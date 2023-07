Steigende Nachfrage bei Artikel-9-Fonds erwartet

Seit rund 18 Monaten werden Impact-Fonds nach deutschem Recht aufgelegt. Bisher gibt es nur Anlagemöglichkeiten für institutionelle Investoren und keine Fonds für Privatanleger. Das Angebot differenziert sich indes aus, es gibt Impact-Fonds im Bereich Wohnen, Logistik, Büro und Gesundheitsimmobilien. Der Fokus liegt dabei auf dem Neubau. Der große Run auf Artikel-9-Fonds hat bisher noch nicht eingesetzt, dennoch wird erwartet, dass die Nachfrage aufseiten institutioneller Investoren steigen wird.

